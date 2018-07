Pourquoi l'assurance de votre voiture va encore augmenter cette année

publié le 31/03/2018 à 10:35

Toujours plus chère, notre chère voiture ? Elle nous coûte en moyenne plus de 6.000 euros chaque année, selon les chiffres de l’Automobile club association (ACA) qui ont été dévoilés il y a quelques jours. Si on parle souvent du carburant, on a peu évoqué l’assurance, qui pourtant elle aussi a beaucoup grimpé.



Il est vrai qu’à la pompe, c’est de plus en plus douloureux : plus 11 % pour le sans plomb 95 et plus 16 % pour le diesel. Mais l’assurance est l’un des principaux autres postes de dépenses qui font mal : plus 2 % l’an dernier, ce qui équivaut à une prime moyenne en France d’environ 600 euros. Mais la mauvaise nouvelle, c’est que cette augmentation va se poursuivre cette année, pour plusieurs raisons.

D’abord, l’accroissement des coûts médicaux et des indemnités aux victimes de la route, ensuite nos voitures sont de plus en plus complexes à réparer. Par exemple, des capteurs pour les aides à la conduite et enfin le prix des réparations et celui de espèces détachées qui flambe littéralement. Conséquence : selon les régions l’addition peut varier.