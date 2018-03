Les premières voitures imprimées en 3D pour 2019

publié le 28/03/2018 à 00:00

On connaissait les voitures à pédales, en carton, et même en papier... Voici les premières autos imprimées en 3D. Ce n'est plus du gadget. Dès 2019 vous croiserez peut-être dans la rue les premiers modèles entièrement imprimés en 3D.



En effet, jusqu'à présent on n'imprimait que quelques pièces de carrosserie. Là c'est l'ensemble de la voiture qui va ainsi être réalisée. Elle ressemble à une Smart, de même dimension. Ce sera une petite citadine avec une vitesse maxi de 70 kilomètres à l'heure. Elle sera 100 % électrique avec une autonomie réduite d'à peine 150 kilomètres. C'est l'aube d'une révolution.



Ses avantages : le temps pour construire une voiture 3D, le processus de fabrication de ce prototype n'a pris que trois jours. On passe deux fois moins de temps pour l'assemblage. Ensuite, cela permet aux constructeurs de considérablement réduire le nombre d'éléments utilisés, donc le processus est plus écologique. A peine une soixantaine d'éléments contre 2.000 pour un modèle classique. Ce qui en fait enfin un poids plume : 450 kilos.

Le prix sera de près 8.000 euros. XEV, le constructeur Chinois qui va la commercialiser avec un italien, prévoit de construire 500 modèles par an sur une unique chaîne de production. Déjà 7.000 pré-commandes auraient été enregistrées. Cette automobile est le fruit d’une association entre un fabricant italien et une firme chinoise. Et elle sera l'une des attractions du salon auto de Pékin dans une quinzaine de jours.