L'Automobile Club a dévoilé le budget moyen pour l'entretien d'une automobile. Et la note est salée. Il ressort en effet de l'étude que posséder une voiture n'a jamais été aussi coûteux. Entre le garage, le péage, l'achat et l'entretien, une auto coûte en moyenne 6.063 euros. C'est un budget qui a grimpé de 3 à 4,5% l'an dernier selon les modèles.



Et aucun poste n'a été épargné dans cette flambée. En 2017, le propriétaire d'une Clio a ainsi déboursé un peu plus de 6.000 euros, soit une hausse de 3%. L'augmentation est presque la même pour 308 Diesel. En cause, la flambée de certaines dépenses, comme l'assurance auto qui est repartie à la hausse de 1,6% en raison de l'accroissement des coûts médicaux et des indemnités aux victimes.

Les voitures sont également de plus en plus complexes à réparer. L'entretien coûte aussi plus cher (+3,2%). Un chiffre qui ne cesse de progresser, année après année. Mais le vrai coupable reste le carburant. Le sans-plomb 95 a bondi de 11% quand le gazole a augmenté de 16%. Les taxes ont grimpé huit fois plus vite que l'inflation pour le diesel. D'ailleurs le chiffre des taxes est abyssal. L'an dernier, les automobilistes français ont versé 67 milliards d'euros de taxe.