Pourquoi il faut limiter au maximum l’humidité dans votre appartement

publié le 20/07/2019 à 11:22

Sûrement avez-vous déjà remarqué, ça et là dans votre salle de bain, des taches noires sur vos murs et dans les joints. Probablement avez-vous aussi déjà essayé de les nettoyer. Peut-être y êtes vous arrivé, mais elles sont revenues à chaque fois. Vous n'êtes pas responsables, non, c'est de la faute de l'humidité.

Ces taches noires sont en faite des champignons, dont le rhizome (les racines) sont bien ancrées dans le mur. Quand on les nettoie, on enlève le champignon, mais pas le rhizome, ce qui explique que les taches reviennent. En trop forte quantité, ou chez des sujets fragiles, ces champignon peuvent être source de problèmes de santé, allergies, affections des voies respiratoires, irritations.

C'est pourquoi il est recommandé d'aérer son appartement une dizaine de minutes chaque jour.

> E=M6... au carré ! - Pourquoi l'humidité est-elle propice aux champignons ? Crédit Image : dailymotion | Crédit Média : RTL Originals | Date : 10/07/2019