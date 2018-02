publié le 27/02/2018 à 15:44

Disneyland Paris s'agrandit. Le 27 février, le groupe américain The Walt Disney Company a annoncé un "plan de développement sur plusieurs années de 2 milliards d'euros pour Disneyland Paris", situé à Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne). Trois nouveaux espaces verront ainsi le jour dans le célèbre parc. Elles seront consacrées aux univers de Star Wars, Marvel et de La Reine des Neiges. Trois gros succès de la firme aux grandes oreilles, qui réunissent des fans de toutes les générations.



"Ce nouveau plan d'expansion comprend une transformation du Parc Walt Disney Studios, incluant trois nouvelles zones thématiques dédiées à Marvel, La Reine des Neiges et Star Wars, ainsi que plusieurs nouvelles attractions et spectacles", a précisé le groupe dans un communiqué, à l'issue d'une rencontre entre son PDG Bob Iger et le président Emmanuel Macron, le 27 février au matin. Selon les informations communiquées, les travaux débuteront en 2021 et s'étaleront sur plusieurs années.

La Reine des Neiges, Star Wars et Marvel, bientôt trois nouveaux parcs à @DisneyLandParis. Écoutez @RobertIger, PDG de Walt Disney Company reçu à l’Élysée ce matin, nous dire pourquoi il continue d’investir en France. #ChooseFrance pic.twitter.com/w239hdsb2r — Élysée (@Elysee) 27 février 2018

En plus de ces trois nouveaux espaces, The Walt Disney Company a annoncé qu'un lac artificiel va être construit. Il reliera les futures constructions les unes aux autres et servira aussi aux nouveaux spectacles, dont on n'a encore aucune information.