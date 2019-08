Pôle emploi : que faire en cas d'oubli d'actualisation mensuelle

publié le 22/08/2019 à 06:06

Vous avez oublié d'actualiser votre situation chez Pôle emploi ? Voici les démarches à suivre. Chez Pôle emploi, chaque personne doit actualiser sa situation entre les 28 et les 15 du mois suivant. Il est possible de le faire sur leur site internet, par téléphone (au 39 49), sur l'application pour smartphone "Mon Espace de Pôle emploi" ainsi que sur les bornes de l'agence de Pôle emploi.

C'est une obligation légale qui confirme que vous êtes toujours en recherche d'emploi et qui garantit le maintien de votre statut de demandeur d'emploi, le versement de vos indemnités d'allocations chômage et tous les bénéfice des services de Pôle emploi.

En cas d'oubli d'actualisation, vous cessez automatiquement d'être inscrit sur les listes des demandeurs d'emploi et Pôle emploi interrompt le paiement de vos allocations. C'est pourquoi quelques démarches sont à suivre afin d'y remédier.

Se réinscrire dans les 15 jours

Si vous avez oublié d'actualiser votre situation, il vous faut réagir rapidement. Il est conseillé de vous réinscrire dans les 15 jours suivant votre oubli. Pour cela, allez sur le site internet de Pôle emploi, saisissez vos identifiants et votre code personnel et vous retrouverez tout l'historique de votre compte. Ensuite, il suffit de cliquer sur "me réinscrire".

Recours gracieux pour percevoir les allocations

Si vous percevez des indemnités et que vous ne les avez pas reçues à cause de votre oubli, vous pouvez également obtenir une inscription rétroactive. Ainsi, vous obtiendrez vos allocations du mois non versées.

Pour cela, il faut faire un recours gracieux devant votre directeur régional de Pôle emploi. Il vous faut écrire un courrier dans lequel vous exposerez les raisons de l'oubli de votre actualisation. Vérifiez de bien l'envoyer en recommandé avec un accusé de réception.

Saisir le médiateur de Pôle emploi

Si vous ne recevez pas de réponses, ou si vous obtenez une réponse qui ne vous satisfait pas, il est possible de saisir le médiateur de Pôle emploi.



Les coordonnées du médiateur national ou du médiateur de votre région sont disponibles sur le site internet de Pôle emploi. Vous pouvez le joindre par e-mail ou par courrier dans lequel vous devez lui expliquer le motif du litige. Des pièces jointes sont indispensables afin qu'il soit en capacité de mesurer la situation. Envoyez lui la copie de la demande que vous avez formulée, la copie de la réponse reçue, et, si réclamation il y a, la copie de la réclamation ainsi que la suite donnée à celle-ci.