publié le 17/07/2018 à 10:39

Et s'il fallait se méfier des parasols ? Indispensable pour se protéger du soleil sur la plage ou en terrasse, cet accessoire de l'été peut se révéler dangereux. Lorsqu'il est ouvert, sa prise au vent est importante et il suffit parfois d'une violente rafale pour l'arracher du sable et lui faire prendre de la vitesse, le transformant en redoutable projectile.

Bien que rarissimes, les accidents impliquant un parasol peuvent en effet avoir des conséquences tragiques. Lundi 9 juillet, un homme s'est fait transpercer le mollet par une baleine de son parasol sur la plage de Valras (Hérault), alors qu'il tentait de le rattraper. Il a dû être opéré à l'hôpital de Béziers.





D'autres accidents ont également eu lieu au cours des dernières années : en août 2017, une octogénaire est morte écrasée par un parasol d'une centaine de kilos alors qu'elle se trouvait à la terrasse d'un bistrot de Draguignan (Var). Une Américaine est également décédée en juin 2016, après avoir été empalée au niveau de la poitrine par un parasol qui s'était envolé sur une plage de Virginie (États-Unis).

En 2009, c'est un vacancier parisien qui avait tué alors qu'il sortait de l'eau sur une plage de Golfe Juan (Alpes-Maritimes). L'homme avait été blessé mortellement à la tête par un parasol qui s'est décroché après une violente rafale de vent.



Quelques précautions sont de rigueur

Face à des risques qui peuvent s'avérer sérieux, quelques précautions sont donc de rigueur.

Tout d'abord, ne posez jamais votre parasol ouvert sur la plage sans l'avoir bien planté dans le sable. Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez utiliser une "carotte" pour parasol (environ 3 euros dans un magasin de sport ou d'articles de plage). Cet embout en plastique se visse aisément dans le sable et sécurise le parasol en cas de vent.



Tenez-vous également informé des conditions météorologiques et redoublez de vigilance si un vent fort est annoncé. En cas de rafales, repliez rapidement votre parasol et posez-le par terre afin d'éviter qu'il s'envole après à un brusque appel d'air. Si vous êtes à la terrasse d'un café ou d'un restaurant, n'hésitez pas à demander au personnel de fermer les parasols ou de les retirer de leur support.

Et pour ceux qui n'auraient pas peur de casser leur tirelire, il existe une solution innovante : le parasol "Leaf for Life", mis au point par deux toulousains. Sa forme inspirée d'une feuille d'arbre résiste parfaitement au vent et garantit une grande surface d'ombre au sol.



Son prix reste élevé : 119 euros pour la version standard et 189 euros pour le modèle connecté. Il faudra également être patient car les deux modèles sont actuellement en rupture de stock. Ils sont disponibles en précommande sur le site, avec une livraison prévue au printemps prochain.