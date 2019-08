publié le 28/08/2019 à 06:02

Après les soldes d'été et à l'approche de la rentrée scolaire, les grandes enseignes de distribution commencent à dégainer leurs campagnes promotionnelles "Back to school" à destination des étudiants et de leur famille. L'occasion de mettre à niveau ses équipements électroniques avant de passer une nouvelle année sur les bancs de l'université ou au travail.

Outre les grands distributeurs, de nombreuses marques proposent également leurs propres tarifs préférentiels à destination des étudiants et des enseignants. Il suffit généralement de lier ses achats à un numéro d'immatriculation dans un établissement d'enseignement supérieur.

Parce qu'il est souvent difficile de s'y retrouver parmi les multiples références qui peuplent le marché, nous avons sélectionné pour vous les produits qui nous semblent les plus intéressants pour vous accompagner tout au long de l'année.

Les meilleurs PC, Mac, tablettes pour prendre des notes et travailler

L’achat d’un ordinateur portable est le passage obligé pour de nombreux étudiants à la rentrée. Il représente un investissement important, amorti sur plusieurs années d’utilisation, qui nécessite de passer en revue un certain nombre de critères en amont comme les performances et l’autonomie. Mais il n’est pas forcément la solution la plus adaptée à tous les usages. Du dernier Mac aux Chromebook en passant par les tablettes et les appareils hybrides, il existe en effet désormais de nombreuses possibilités à explorer en fonction de son budget et de ses besoins.

Un Chromebook

Alternatives abordables à Windows et au Mac, les Chromebooks permettent d’utiliser les logiciels de base de bureautique et de surfer sur Internet grâce au navigateur Google Chrome et aux applications web de Google. Ils compensent leur fiche technique modeste et leur capacité de stockage restreinte par une synchronisation avec Google Drive. Mais ils ne peuvent pas se substituer aux PC pour faire tourner des jeux vidéo classiques.

Le Chromebook Flip C434 d'Asus Crédit : Asus

Vendu autour de 700 euros, le Chromebook Flip C434 de Asus est sans doute le modèle le plus performant. Le Chromebook C423 de Asus et le Chromebook 514 d'Acer offrent un rapport qualité-prix très intéressant à moins de 400 euros et le HP X360 une solution d’entrée de gamme solide à moins de 250 euros.



Un PC portable

Si vous cherchez un bon compromis entre portabilité, puissance et prix, le XPS 13 de Dell est une valeur sûre. Très léger et doté d’une excellente autonomie, il figure parmi les meilleurs ultraportables du moment pour un prix de départ légèrement supérieur à 1.000 euros. Plus élégant et convertible en tablette, le Spectre x360 de HP constitue une alternative supérieure (à partir de 1.400 euros).

Le XPS13 de Dell Crédit : Dell

Le MacBook Pro 13 pouces

Disponible à partir de 1.499 euros, le MacBook Pro 13 pouces est seulement 250 euros plus cher que le MacBook Air avec lequel il partage le clavier papillon, la résolution d’écran, le capteur d’empreintes et la connectique (double USB-C) tout en offrant des performances plus rapides et une plus grande durabilité. Le MacBook Air a pour lui l’avantage d’être plus léger.

Le MacBook Pro 13 pouces d'Apple Crédit : Apple

L'iPad Air (2019)

Aussi puissant que le dernier iPhone et plus léger qu’un ordinateur, l’iPad constitue un bon compromis pour la rentrée, notamment pour les étudiants en arts graphiques. À 569 euros (hors promotions), l’iPad Air est le moyen le plus accessible de profiter d’un iPad doté d’un connecteur pour clavier, d’une compatibilité avec le stylet Apple Pencil - tous deux vendus en option - et d’un écran 10,5 pouces à affichage True Tone plus confortable à l’extérieur.



Et l’iPad va encore s’améliorer cet automne avec le lancement d’iPad OS, le logiciel préparé par Apple pour rapprocher ses tablettes du fonctionnement d’un PC portable.

L'iPad Air 2019 réduit la frontière entre l'iPad et l'iPad Pro Crédit : Apple

Le Surface Laptop 2 de Microsoft

Avec son design moderne tout en finesse, son grand écran tactile, son clavier et son pavé tactile, sa puissance et sa très bonne autonomie, l’ordinateur hybride de Microsoft (à partir de 950 euros) offre une excellente synthèse entres les atouts d’un PC portable et la mobilité d’une tablette malgré une connectique limitée.



Plus accessible, le Surface Go (400 euros) se positionne comme une tablette d'entrée de gamme ultra-nomade convertible en PC de poche une fois associée à un clavier vendu en option.



Le Surface Laptop 2 de Microsoft Crédit : Microsoft

Un PC puissant dans le cloud avec Shadow de Blade

Shadow peut constituer une option intéressante pour éviter d'investir dans une machine dotée d'une configuration puissante. Conçu par la start-up française Blade, Shadow permet de simuler un PC virtuel haut de gamme grâce au cloud en échange d'un abonnement à 30 euros par mois.



Shadow ne se limite pas aux jeux vidéo mais permet de faire tout ce que fait un ordinateur de la navigation Web au montage vidéo en passant par la création graphique. Le service propose un matériel évolutif régulièrement mis à jour avec les meilleurs composants.

Les meilleurs smartphones à tout faire

La rentrée scolaire est aussi le moment opportun pour changer de smartphones. Cette période est marquée chaque année par la sortie de nombreuses nouvelles références et par une baisse des prix des modèles lancés plus tôt dans l'année, les commerçants rivalisant de promotions pour écouler leurs stocks avant les fêtes de fin d'année. Tour d'horizon des smartphones les plus intéressants du moment accessibles avec un budget étudiant ou sur le marché des smartphones reconditionnés.



Google Pixel 3A

Pour moins de 400 euros, le dernier né de Google propose le meilleur de la photo sur mobile dans une interface simple et efficace optimisée pour Android.

Google a lancé le Pixel 3a pour séduire un public plus jeune Crédit : RTL

Galaxy Note 9

Descendu sous les 500 euros, le prédécesseur du Galaxy Note 10 soutient toujours la comparaison avec les meilleurs téléphones de 2019 auxquels il n'a pas grand chose à envier sur le plan des performances, de l'autonomie et de la richesse des fonctionnalité. Il peut même se transformer en station de travail grâce à un câble USB-C qui permet de l’utiliser avec un clavier et une souris sur un écran d'ordinateur.

Le stylet du Galaxy Note 9 offre une expérience inédite pour un smartphone Crédit : RTLNet

Honor 20

Proposé à moins de 500 euros pour la rentrée, le dernier modèle de Honor dispose du processeur mobile le plus puissant du moment, d’un quadruple appareil photo très polyvalent et d'une interface efficace qui en font l’un des meilleurs téléphones actuels.

Le Honor 20 et le 20 Pro disposent d'une quadruple optique très polyvalente Crédit : AFP

Xiaomi Mi 9

Disponible autour de 350 euros, le smartphone star de Xiaomi est aussi puissant que des mobiles vendus 1.000 euros et dispose d’un triple capteur photo efficace avec notamment un grand-angle particulièrement adapté aux photos de groupe et de monuments.

Le Mi 9 propose un grand e´carn 6,4 pouces de technologie Amoled Crédit : RTL

Redmi Note 7 de Xiaomi

Pour environ 150 euros, ce smartphone propose un grand écran, un double capteur photo avec caméra 48 Mpx, une puce fluide, une bonne autonomie, un port USB-C et une prise Jack.

Le Redmi Note 7 de Xiaomi Crédit : Xiaomi

Les accessoires indispensables à la vie connectée

Une batterie externe

Pour que vos appareils électroniques ne tombent pas en rade pendant vos sessions de travail, le chargeur FS304 de Xtorm (59 euros) peut ramener à la vie jusqu’à huit iPhone. À 40 euros, la batterie PowerCore II 2000 de Anker offre aussi un très bon compromis avec sa charge rapide 16W. Pour moins de 30 euros, la Xiaomi 2C peut recharger 4 à 5 téléphones.

La batterie Anker PowerCore 2000 Crédit : Anker

Une station de charge polyvalente

Si les prises de courant ne sont pas légion dans votre appartement, la multiprise PowerPort Cube d’Anker (30 euros sur Amazon) vous facilitera la vie avec ses trois prises et ses trois ports USB permettant de charger plusieurs ordinateurs portables, tablettes et smartphones en même temps. Pour le même prix, le chargeur Anker USB-C PowerPort offre en plus une prise USB-C compatible avec les derniers smartphones Android et les derniers MacBook Pro



Un clé USB ou un disque dur externe pour stocker ses données

Le principal critère de sélection d’une clé USB ou d’un disque dur externe est la capacité de stockage. En plus d’être plus faciles à transporter, les clés USB sont souvent plus rapides à connecter à un ordinateur et peuvent aller jusqu’à 256 Go de stockage. Mais les vitesses de transfert sont plus lentes que sur un disque dur externe qui autorise un stockage plus volumineux de plusieurs téraoctets. Privilégiez des marques reconnues comme Sandisk, LaCie, Samsung ou Kingtson.



Une ampoule connectée Lifx ou Philipps Hue

Les ampoules connectées permettent d’égayer un tant soit peu un logement tout en contrôlant son éclairage à distance. Pour environ 60 euros, le starter kit Philips Hue offre le meilleur rapport qualité-prix avec ses deux ampoules LED et son pont de communication à brancher en Ethernet. La Xiaomi Yeelight (18 euros) fait aussi le travail malgré des fonctions plus limitées.

Le pack d'ampoules connectées Philips Hue Crédit : Philips

Un Google Chromecast

La clé HDMI Google Chromecast (79 euros) est la solution la plus abordable pour diffuser du contenu (Netflix, MyCanal, YouTube, etc.) sur son téléviseur depuis un appareil mobile ou le navigateur de son ordinateur. Deux versions sont proposées. La première coûte 39 euros et peut "seulement" streamer des contenus en 1080p à 60 images par seconde. La seconde, Chromecast Ultra (79 euros), bénéficie de composants plus musclés et peut diffuser des vidéos en 4K.

Google a modernisé récemment le design de son Chromecast Crédit : Google

Les meilleurs écouteurs, casques et enceintes pour une rentrée en musique

Compagnons du quotidien, les écouteurs sans-fil et casques audio s'utilisent chez soi pour regarder la télévision, pour faire le vide au bureau, pour téléphoner en mode mains-libres ou pour écouter de la musique dans la rue, dans les transports ou à la salle de sport. Design, confort, technologie anti-bruit, liaison filaire ou Bluetooth, de nombreux critères sont à prendre en compte au moment de choisir un modèle. La rentrée est aussi le bon moment pour équiper son intérieur ou opter pour une enceinte nomade qui pourra aussi vous suivre en vacances.



AirPods 2 d'Apple

Vendus 229 euros, les AirPods sont les écouteurs sans-fil les plus populaires au monde. Cet accessoire statutaire doté d'un design atypique universel s'accompagne d'un étui de chargement qui les protège et leur garantit une autonomie supérieure à vingt heures tout en facilitant leur appairage avec l'iPhone. Leur principal inconvénient est qu'il ne conviennent pas à toutes les oreilles et peuvent tomber facilement faute d'embouts intra-auriculaires.

Les écouteurs sans-fil AirPods d'Apple sont vendus 179 euros Crédit : AFP

Galaxy Buds de Samsung

Disponibles à 129 euros ou gratuitement à l'achat d'un Galaxy S10, les écouteurs sans-fil de Samsung disposent de la meilleure autonomie du marché et offrent une expérience confortable malgré un son moins performant que les meilleurs modèles du marché et une stabilité Bluetooth parfois capricieuse.

Les Galaxy Buds de Samsung constituent une bonne alternative aux AirPods Crédit : AFP

Jabra Elite Active 65T

La version sport des écouteurs de référence de Jabra offre un son de qualité couplé à un confort appréciable pendant l'effort et un mode main libre efficace. Le tout pour un prix raisonnable d'environ 150 euros.



Marshall Major III Bluetooth

Pour 109 euros, la version sans-fil du casque iconique de Marshall est l'un des meilleurs chois sur le segment des casques à 100 euros. Il délivre un son chaleureux et équilibré dans tous les styles et n'a pas grand chose à envier à certains modèles facturés plus chers. Il dispose en plus d'une excellente autonomie pouvant aller jusqu'à 30 heures.

Le Major II de Marshall n'a pas grand chose à envier à certains modèles plus chers Crédit : Marshall

Bose Quiet Comfort 35 II

Plus onéreux, les casques à réduction de bruit active permettent de bénéficier d'une très bonne isolation acoustique pour faire le vide autour de soi dans les environnements bruyants. Comptez environ 300 euros pour une technologie efficace chez Bose ou chez Sony (WH-1000XM3).

Le Quiet Comfort 35 de Bose porte bien son nom Crédit : Bose

Sonos One

À 229 euros, la Sonos One est un très bon compromis pour bénéficier d'un son riche et équilibré avec une grande souplesse d'utilisation dans un format compact. Compatible avec les assistants Alexa, Google Assistant et Apple AirPlay, l'application Sonos est facile à prendre en main et permet de mettre sur pied un système multi-pièces efficace avec un son spatialisé.

La Sonos One Crédit : Sonos

UE Wonderboom 2

Plus abordable et nomade, l'Ultimate Ears Wonderboom 2 (99 euros) constitue un très bon rapport qualité-prix avec son format compact, son son sphérique, son autonomie de 20 heures et sa résistance à l'eau IP67 qui permet de l'immerger dans la piscine. Elle dispose aussi d'un mode "plein air" pour booster le volume de ses basses et peut être associée à d'autres enceintes de la marque pour délivrer un son plus puissant.

L'enceinte UE WonderBoom résiste à une immersion de un mètre pendant trente minutes Crédit : Ultimate Ears

Un abonnement à un service de streaming musical à tarif préférentiel

La plupart des servies de streaming musical proposent des réductions très avantageuses à destination des étudiants. Chez Spotify, Deezer, Apple Music et YouTube Music Premium, l'abonnement revient à 4,99 euros par mois, soit la moitié de l'offre standard pour la même qualité de service. Seul le français Deezer est éligible à l'utilisation de l'enveloppe de 200 euros consacrée aux biens culturels et offres numériques du Pass Culture lancé au printemps dernier pour 150.000 jeunes.