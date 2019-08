publié le 26/08/2019 à 15:50

À quelques semaines de la conférence de rentrée d'Apple, la liste des nouveautés pressenties s'allonge au fil des rapports publiés dans la presse spécialisée. Sur la base de sources internes à l'entreprise américaine, le site spécialisé américain Bloomberg a fait le point sur les nouvelles générations d'appareils appelées à venir étoffer étoffer les gammes de produits d'Apple après la keynote. En plus des trois nouveaux iPhone annoncés ici et là, l'iPad Pro pourrait avoir droit à une mise à jour et une nouvelle version des AirPods serait aussi de la partie.

Les écouteurs sans-fil d'Apple se sont imposés comme l'un des plus grands succès du groupe depuis leur commercialisation fin 2016. Leur design atypique et leur facilité d'utilisation ont séduit plus de 40 millions de fidèles à travers le monde qui les arborent fièrement dans le creux de leurs oreilles. Apple a mis à jour les AirPods pour la première fois un peu plus tôt cette année en proposant un nouvel étui de chargement sans-fil et en améliorant légèrement leur autonomie et leur vitesse de connexion.

Selon Bloomberg, Apple devrait enfoncer le clou à l'occasion de la keynote en présentant une version plus sophistiquée des écouteurs. Le nouveau modèle intégrerait deux nouveautés majeures, une technologie d'annulation du bruit active et une résistance à l'eau. Il serait commercialisé avec plusieurs mois de décalage, pas avant 2020, à un tarif plus élevé que le modèle actuel, affiché à 179 euros avec un boîtier filaire et 229 euros avec un étui sans-fil.