Noël 2019 : 5 conseils pour revendre vos cadeaux en toute sécurité

publié le 27/12/2019 à 18:00

Pour Noël, vous n'avez peut-être pas reçu que des cadeaux qui vous ont fait plaisir. Et vous faites peut-être partie des 17% de Français qui envisagent d'en revendre certains via Internet. La pratique est de plus en plus courante. Mais il y a quelques règles à respecter pour le faire en toute sécurité.

Le ministère de l'Intérieur a mis en ligne ce vendredi 27 décembre ses cinq conseils à suivre pour vendre un bien via une plateforme sécurisée comme eBay ou Vinted. Car en cas de problème (ou d'arnaque), les sites qui servent d'intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur ne sont généralement pas tenus pour responsables.

Le premier conseil à suivre est le suivant : bien choisir le site de revente. Il faut en prendre un référencé, bien vérifier le pourcentage de la commission prélevé, le coût des frais de port et, pour certaines plateformes, faire attention aux frais d'insertion.

Attention à vos données personnelles

Ensuite, pour bien protéger vos données personnelles, la meilleure solution est de créer une adresse mail que vous ne réserverez qu'à vos transactions en ligne.

Sur les photos du produit mis en vente, ou sur le texte de description, il est primordial de ne faire apparaître aucune information personnelle comme votre adresse ou votre numéro de téléphone.

Lorsque vous échangez avec les acheteurs potentiels, privilégiez l'interface prévue à cet effet sur le site plutôt que par mail.

Enfin, pour le paiement, il faut être extrêmement vigilant et privilégier un mode de paiement adapté au type de transaction. Le ministère de l'Intérieur préconise un paiement en espèces ou par chèque certifié pour une transaction directe. Par carte bancaire ou Paypal si l'échange se fait via un site Internet.