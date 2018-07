publié le 27/02/2018 à 07:15

Elle devait annoncer un "big bang" du système de la formation professionnelle, selon ses propres termes, mardi 27 février à l’occasion d’une conférence de presse. Muriel Pénicaud, ministre du Travail, l’avait dit elle-même en fin de semaine dernière à la télévision mais il n’en sera rien. On ne l’appris qu’aux alentours de 17h hier après des heures de tergiversations. La conférence a été repoussée "sine die" par son cabinet.



Officiellement, il s’agit d’un problème de calendrier. C’est d’ailleurs aussi ce que rapportent les syndicats signataires de l’accord sur le sujet en fin de semaine dernière. Un accord encore un peu timide aux yeux de l’exécutif : le gouvernement souhaiterait ne pas multiplier les annonces cette semaine, notamment après celles du Premier ministre sur la réforme ferroviaire. Il s’agirait plutôt d’un problème de fond. La question du compte de formation notamment pose quelques soucis techniques, celle plus générale de la gouvernance aussi.

Le "big bang est plus compliqué à mettre en place que prévu". Ce qu’on ne dément pas vraiment du côté de Matignon où on assumait tout simplement hier soir : "on n’était pas prêts c’est tout !", nous a-t-on assuré, reconnaissant - du bout des lèvres seulement - que la ministre du Travail était allée un peu vite en besogne en annonçant cette conférence de presse. "On l’adore, Muriel", s’est aussitôt empressé de préciser le conseiller que interrogé à ce sujet, assurant aussi que le gouvernement se félicitait du travail réalisé par les partenaires sociaux.

Ils sont en tout cas d’accord sur un point, ce ne serait qu’une question de jours avant qu’elle fasse ses annonces. Du côté des syndicats, l’impatience se fait sentir en attendant. "Tant que Dieu le Père n’a pas tranché, ils ne savent pas où ils vont, ce n’est confortable pour personne", a déploré une représentante de l’un des négociateurs auprès d’Anaïs Bouissou de RTL.