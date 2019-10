Matthieu Pigasse quitte la banque Lazard

et AFP

publié le 20/10/2019 à 22:56

C'est une décision qui fait parler dans le monde des finances. L'homme d'affaires et investisseur dans les médias Matthieu Pigasse, qui fait notamment partie des grands actionnaires du Monde, va quitter la banque Lazard en fin d'année. Sa démission prendra effet le 31 décembre et est motivée selon lui par "un projet personnel" encore tenu secret.

Sa décision a été annoncée ce dimanche 20 octobre dans un communiqué de la banque d'affaires américaine, dont il dirigeait la filiale française. Dans une lettre aux salariés de Lazard France, M. Pigasse explique qu'il a "décidé de (s')engager dans un projet personnel de nature entrepreneuriale", après "quinze années passionnantes chez Lazard", où il occupait le poste de PDG de la filiale française, mais aussi de directeur général adjoint du conseil financier au niveau mondial.

"C'était une décision difficile à prendre (...) que j'ai mûrement réfléchie", écrit M. Pigasse dans sa lettre. "J'en ai longuement parlé avec Ken Jacobs", le patron de Lazard, "et je lui ai remis ma démission pour pouvoir me consacrer à la finalisation de mon projet". Il ne donne pas de détail dans l'immédiat, mais selon une source proche du dossier, il devrait en dire plus "très rapidement", dans un délai de quelques semaines maximum, sur la nature de ses projets.

Né en 1968 à Clichy, Matthieu Pigasse était entré à la direction du Trésor à sa sortie de l'ENA. Il a fait ses classes auprès de Dominique Strauss-Kahn à Bercy, avant de devenir le directeur de cabinet adjoint de Laurent Fabius puis de passer dans le privé.