Glénat, leader français d'un marché de la bande dessinée en bonne santé

Contrairement au marché de l'édition qui stagne, celui de la bande dessinée a tous les feux au vert. Les éditeurs voient leurs ventes croitre, et les librairies spécialisées ne désemplissent pas.



Au milieu de tout cela, l'éditeur français Glénat, qui fête en 2019 ses 50 ans. Manon Glenat, fille de Jacques Glénat, le fondateur de l'entreprise, était l'invitée de Christophe Pacaud et de Jean-Baptiste Giraud d'EconomieMatin.fr pour parler de cette belle aventure, et du marché de la BD qui est dynamique, et se porte bien. Ce qui ne l'empêche pas d'innover :

"La BD s'ouvre à de nouveaux secteurs, la BD d'actualité. Nous avons sorti il y a quelques jours une BD consacrée à un fait divers, le vol des bijoux de Kim Kardashian, écrit par deux journalistes.

Mais vous pouvez aussi mettre entre les mains de vos enfants ou de vos ados une bande dessinée sur Napoléon ou sur un autre personnage historique, ou encore, découvrir les grands mythes grecs, dans une série BD réalisée avec Luc Ferry".

Glénat est devenu un des leaders français du marché de la bande dessinée, numéro 1 sur les mangas et sur les comics notamment. Aujourd'hui, Glénat vend 10 millions de BD par an pour un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros, et commercialise également les licences de ses personnages et séries mythiques dans plusieurs dizaines de pays.



