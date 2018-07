Level, la compagnie low-cost long courrier, arrive à Paris

publié le 29/11/2017 à 07:27

Ce n'est pas une petite pointure. La compagnie aérienne Level va s'installer à Orly et ne cache pas son ambition : s'imposer sur le marché des liaisons longues distances à petits prix au départ de Paris. Exemples d'offres : un Paris-New York pour 129 euros, Montréal, Pointe-à-Pitre ou Fort-de-France à 99 euros. En réalité, ce sera un peu plus cher : il faudra quand même payer son sandwich et sa boisson. Mais le signal est clair : les grandes compagnies, qui ont perdu la bataille du ciel européen au profit de Ryanair et d'EasyJet, n'ont pas envie de se faire laminer par de nouveaux outsiders, comme Norvegian, XL Airways ou French Blue, sur le marché des grands voyages.



Cela devrait donc secouer des ailes au départ de Paris, au grand bénéfice des consommateurs. Les chances de cette offensive sont sérieuses. Premier atout : Level s'installe à Orly, adossé à British Airways-Iberia, le groupe aérien traditionnel le plus rentable d'Europe.



Nouveau marché, nouvelle clientèle

Deuxième atout : son modèle d'affaire, qui a déjà fait ses preuves. Il cartonne à Barcelone. Level y fait voler ses Airbus vers Los Angeles, San Francisco, Buenos Aires et Punta Cana, avec un taux de remplissage proche de 100% et une solide rentabilité. Dernière carte : British Airways et Iberia ne déshabillent pas leur clientèle pour habiller à bas coût Level. Cette offre crée un nouveau marché et satisfait une nouvelle clientèle.

Joon, le projet concurrent d'Air France, a-t-il des armes pour se défendre ? Le futur pavillon à coûts réduits a eu du mal à éclore. C'est un accouchement pénible qui a donné le jour à un objet volant mal identifié. Joon est, en réalité, un modèle hybride. C'est un croisement entre un ticket pas trop cher et une qualité de service un peu améliorée. Dans une compétition qui s'annonce rugueuse, est-ce qu'on peut gagner le combat une aile dedans et une aile dehors ? Ce n'est pas évident.

Les plus

- Un futur monstre dans l'assurance pointe son nez : Matmut (3,3 millions clients) va se marier avec la mutuelle AG2R-La Mondiale (15 millions d'assurés).



- La France est l'un des pays d'Europe où l'eau est la moins chère : 3,5 euros le mètre cube.



- 45 à 55 milliards d'euros : c'est la facture du Brexit pour Londres, selon un quotidien britannique.

La note du jour

13/20 à Eric Schultz. Il a décroché le poste ultra-stratégique de premier vendeur d'Airbus. Un immense défi : il succède à un mythe, John Leahy, qui a vendu 16 000 avions durant sa carrière.