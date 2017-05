Vers la fin prochaine d'Alitalia ?

publié le 02/05/2017 à 07:21

L'actionnaire principal Etihad, la compagnie des Emirats Arabes Unis, va quitter le cockpit. Les salariés ont voté ce week-end contre un plan de restructuration qui prévoyait 1.700 licenciements et une baisse des salaires de 8%. Pour Alitalia, c'est l'heure de vérité. Cette compagnie a longtemps été parmi les plus prestigieuses. Elle est le transporteur officiel des papes et du Vatican. Ce rendez-vous était depuis longtemps redouté.



Pour l'Italie c'est un choc. Il est d'autant plus violent que le dernier plan de sauvetage date de moins de trois ans, et que les contribuables ont déjà injecté 7 milliards d'euros au fil des ans pour sauver cette entreprise de ses démons. Sans autre résultat qu'une lente et irrésistible déroute financière et commerciale.