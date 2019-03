publié le 25/03/2019 à 06:27

Légère éclaircie dans la galaxie des frais bancaires. Ces derniers ont baissé de 1% en 2019 sur un an, après 3 années de hausse, selon les résultats de l'étude* réalisée par le comparateur de banques Panorabanques.



Concrètement, cette baisse représente 2 euros d'économisés par rapport à l'an passé. Malgré cette baisse, la facture reste élevée pour les Français, qui vont tout de même payer 215,10 euros de frais bancaires en moyenne.

Cette légère diminution s'explique d'abord par moins de facturations des frais d'abonnement pour la gestion des comptes sur Internet. Quatorze banques le font encore ; elles étaient deux fois plus l'an dernier. Autre explication la stabilisation des frais de tenue de compte : 17 euros par an en moyenne, après une hausse ininterrompue depuis leur apparition, il y a 10 ans.

À noter également que les cotisations pour les cartes bancaires augmentent à peine, de 15 centimes en moyenne. De plus, les packages sont de plus en plus simplifiés, et moins chers. Enfin, les frais de dépassement de découvert, eux aussi, ne progressent quasi plus et n'augmentent que de 10 centimes seulement, à 72,50 euros par an en moyenne.



* Étude basée sur l'évolution annuelle de 151 banques