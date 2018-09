Assurance automobile : un assureur propose un contrat à la minute

publié le 08/09/2018 à 08:29

Un bon tiers des français parcoure moins de 6.000 kilomètres par an et utilise leur voiture moins de 100 jours par an. Pour l'assurance, ces petits rouleurs paient le même tarif que les gros rouleur. Un nouveau concept qui vient d'Angleterre propose le "pay when you drive" (traduction : payez quand vous conduisez).



Pour estimer les déplacements, un mouchard doit être installé sur le véhicule. Un petit boîtier qui s'installe dans la boîte à gants. Puis, le conducteur doit activer le GPS et le Bluetooth sur son smartphone. Votre assureur peut ainsi avoir une idée précise du temps passé au volant.

Le système est plus avantageux si vous roulez peu, et si vous acceptez ce petit mouchard.En effet, le contrat comprend une garantie de base de 25 euros par mois et un tarif facturé 2 centimes la minute. Exemple : Si vous roulez 20 minutes par jour en semaine cela vous coutera 150 euros par an, soit 20% d'économie.En résumé si vous parcourez jusqu'à 6/7000 kilomètres par an vous faites des économies. Au-delà mieux vaut rester sur une assurance classique, ou une autre formule.

Parmi elles, existe le "pay how you drive" : vous payez en fonction de votre style de conduite. Si vous conduisez bien, votre prime d'assurance baisse, à condition là aussi d'accepter un mouchard qui analyse tout : du temps de repos à la façon de prendre les virages, les accélérations, les freinages ou encore la vitesse. Mais en contrepartie on peut espérer payer 30 % moins cher...