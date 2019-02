Le leader français de l'e-mailing Mailjet se déploie à l'international

et Christophe Pacaud

Les entreprises de la nouvelle économie ont la vie belle. MailJet, créée à Nantes en 2011, a connu une croissance fulgurante. Mailjet dispose aujourd'hui de bureaux dans neuf pays du monde, mais son centre opérationnel se situe toujours en France.



"Il y a un écosystème d'ingénieurs en France qui est fabuleux. Et un savoir-faire technologique qui est tout à fait à la hauteur", explique Alexis Renard, le PDG de Mailjet, au micro de Christophe Pacaud et Jean-Baptiste Giraud d'EconomieMatin.fr.

"Aujourd'hui, la France ne représente plus que 35 % de notre chiffre d'affaires. C'est une caractéristique des sociétés de nouvelle technologie française, c'est une bonne capacité à s'internationaliser."

L'activité de Mailjet aurait pu être impactée par l'entrée en vigueur de la Réglementation Générale sur la Protection des Données (RGPD) en milieu d'année 2018, mais il n'en est rien.

"Peu de gens mesurent l'impact du RGPD dans leur vie privée. Nous avons vu une nette diminution du volume de mails envoyé par certains de nos clients. Cela veut dire un peu moins de chiffre d'affaires pour nous, mais c'est une excellente chose que la France, et l'Europe aient un vrai leadership dans ce domaine", explique le patron de Mailjet.



Et malgré l'arrivée des assistants vocaux personnels, Alexis Renaud est persuadé que le courriel publicitaire a encore de beaux jours devant lui...



