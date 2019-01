publié le 21/01/2019 à 16:45

C'est la première sanction prononcée contre un géant américain du Web sous le régime du RGPD. La Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) a annoncé lundi 21 janvier une sanction record de 50 millions d'euros contre Google pour "manque de transparence, information insatisfaisante et absence de consentement valable pour personnalisation de la publicité".



L'autorité française de protection des données personnelles reproche à l'entreprise américaine d'avoir manqué à ses obligations dans le cadre du règlement européen de protection des données personnelles en vigueur depuis le 25 mai dernier.



Cette décision fait suite à des actions collectives menées par les associations None Of Your Business et La Quadrature du Net. Cette dernière était mandatée par près de 10.000 personnes pour saisir la Cnil. Deux plaintes ont été déposées dès l'entrée en application du RGPD, les 25 et 28 mai dernier, accusant Google de ne pas disposer d'une base juridique valable pour traiter les données personnelles de ses utilisateurs, notamment pour leur proposer des publicités personnalisées.

La Cnil a ensuite procédé à un contrôle en ligne en septembre dernier pour vérifier si Google respectait la loi. L'autorité a analysé le parcours d’un utilisateur et les documents auxquels il peut avoir accès en créant un compte Google lors de la configuration de son équipement mobile sous Android.



Les informations ne sont pas facilement accessibles

Plusieurs manquements ont été constatés. En matière de transparence et d'information, la Cnil note que "des informations essentielles" ne sont "accessibles qu'après plusieurs étapes, impliquant parfois cinq ou six actions". En outre, "les informations délivrées ne sont pas toujours claires ou accessibles". "Nous ne nions pas que Google informe" l'utilisateur qui ouvre un compte de l'exploitation qui sera faite de ses données, a expliqué à l'AFP Mathias Moulin, le directeur de la protection des droits et des sanctions à la Cnil. "Mais l'information n'est pas aisément accessible, elle est disséminée dans différents documents".



Le gendarme français des données personnelles estime également que le consentement des utilisateurs n"est pas recueilli de façon valable pour les traitements de personnalisation de la publicité. Pour deux raisons, selon lui : le consentement n'est "pas suffisamment éclairé" et n'est "pas spécifique ou univoque".



Lors de la création d'un compte, l'utilisateur doit faire la démarche de cliquer sur plusieurs cases afin d'accepter les conditions d'utilisation de Google le conduisant "à consentir en bloc à toutes les finalités poursuivies par Google" alors que le RGPD exige que le consentement soit donné de manière distincte pour chaque finalité (ciblage de la publicité, reconnaissance vocale, etc.).

La première sanction sous le régime RGPD

La Cnil est la première instance de régulation européenne à sanctionner une grande plateforme de l'Internet mondial sur la base des dispositions du RGPD. Entré en vigueur le 25 mai, ce nouveau cadre législatif communautaire renforce considérablement les obligations des entreprises et les droits des internautes en matière de protection des données personnelles. Le texte permet d'infliger des sanctions allant jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial. Google peut encore faire appel de la sanction en saisissant le Conseil d'État.