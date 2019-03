Le jeu "Fortnite" va-t-il s'arrêter en juin ?

publié le 10/03/2019 à 14:15

Le célèbre jeu "Fortnite" perdrait-il de l'argent ? C'est en tout cas le message qui se propage sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter et Facebook, ces derniers temps. En plus de la perte d'argent et de succès, l'information indique également que le jeu de combat en ligne, qui réunit plus de 200 millions de joueurs à travers le monde, pourrait prendre fin au mois de juin.



Mais ce ne sont que des fausses rumeurs. L'annonce, accompagnée de photos montages, a été diffusée par des comptes douteux, avant d'être partagée en masse. L'arrêt du jeu n'est pas à l'ordre du jour. La Coupe du monde de "Fortnite" débutera même le 13 avril.

Depuis sa naissance en 2017, "Fornite" est l'un des rois dans le royaume des jeux vidéos. Créé par le studio Epic Games, il est devenu le jeu le plus populaire de sa génération avec de nombreux records.