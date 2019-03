Laguiole : souvent copié, jamais égalé

publié le 09/03/2019 à 08:26

Direction un petit village et une forge qui fêtent une belle victoire. Laguiole, 1.200 habitants, dans l'Aubrac et sa forge se battaient depuis plus de 20 ans pour défendre leur nom et celui de leurs couteaux fabriqués depuis le XIXe siècle. Mardi dernier, grande victoire, la Cour d'appel de Paris redonne le nom de Laguiole à ce petit coin de l'Aveyron.



Vingt marques Laguiole, toutes appartenant à un même propriétaire sont annulées. Terminés le linge de maison Laguiole, les vêtements Laguiole, les barbecues Laguiole, les couteaux Laguiole fabriqués en Asie. Une très bonne nouvelle pour cette forge qui avait relancé la production de ces couteaux fermants au manche siglé d'une abeille depuis 1987.

Si les Laguiole existaient bien avant, la production s’était progressivement éteinte depuis la Première guerre mondiale, avec la pénurie de matériaux, l'extinction du savoir-faire et la fermeture de la Forge.

L'abeille apparaît en 1909

Le Laguiole droit, le premier couteau fermant du village est fabriqué en 1829, pas encore de décor, mais un manche en os ou en ivoire qui se termine en forme de bec d'oiseau et avec un ressort à cran forcé. La forme actuelle du couteau apparaît en 1850-1860.



Et en 1880, quand on commence à vendre du vin en bouteille et quand les Aveyronnais ouvrent des cafés dans la capitale, ils réclament un Laguiole Sommelier, avec un tire-bouchon. Au début du XXe siècle, ils sont trente à travailler sur cet objet et en 1909, sortent les premiers Laguiole avec une abeille.

Entre 40 et 180 opérations pour l'assembler

Mais c'est dans les années 1980 que ça repart, quand le maire de la commune et des entrepreneurs décident de relancer la forge locale. Aujourd'hui, cette dernière est adossée à un holding suisse, mais la direction reste française. Une belle manufacture de coutellerie, un bâtiment étonnant. Le design est signé Philippe Stark, impossible de le rater, il y a une lame de 18 mètres qui s’élance dans le ciel. Une centaine de salariés pour une fabrication toujours artisanale.



II faut 40 à 180 opérations pour assembler un couteau. Dans la forge, on fabrique les lames, les ressorts, dans l'atelier, les manches avec un maximum d'essences de bois français, du chêne, du genévrier, de l'olivier, mais aussi des essences exotiques, de la corne ou encore du carbone et de l'acrylique minéral. Le Laguiole reste l'un des produits les plus copiés au monde mais le village continue de se battre.