publié le 26/04/2019 à 08:07

C'est sans doute le principal enseignement à retenir de sa conférence de presse. Emmanuel Macron a été très clair ce jeudi 25 avril depuis l'Élysée : il va falloir que le travail paye plus mais aussi travailler plus longtemps. Alors ce mouvement est-il irrévocable ? Pour commencer, nous avons un système social très favorable puisque notre temps de vie active est le plus court et notre durée de retraite est la plus longue de l'ensemble des pays de l'OCDE. Si nous voulons financer de façon saine nos retraites, il est logiquement nécessaire de rester plus longtemps au bureau, à l'usine ou en magasin.



Le débat sur l’allongement de la durée du travail reste légitime mais dans la réalité, est déjà réglé. Nous travaillons actuellement jusqu'à 64 ans en moyenne et notre durée annuelle de travail est similaire à celle de l'Allemagne. En revanche, quand on rapporte la quantité de travail par habitant, nous sommes les derniers de la classe dans les pays de l'OCDE.

Enfin, ce débat est pollué en France par les écarts de situation et les inégalités de traitement qui sont créés par nos 42 systèmes de retraite différents. En attendant un système universel de retraite qui devrait voir le jour dans une dizaine d'années, il y a trois options : supprimer les jours fériés, revenir aux 35 heures ou bien modifier l'âge de départ à la retraite et la durée de cotisation.