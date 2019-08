La bière, une boisson ancestrale !

publié le 01/08/2019 à 13:07

Qu’elles soient blondes, brunes, blanches ou rousses, elles se boivent fraîches ! Nous allons parler de la bière aujourd’hui ! On va vous raconter les secrets de fabrication de la bière, et vous donner des conseils pour cuisiner avec elle !



Les premières traces de son existence remontent à environ 4000 ans avant J-C en Mésopotamie. Sous l’ancienne Egypte, la “bière” était une boisson d’origine divine. Selon la légende, le dieu Osiris aurait oublié au soleil une décoction d’orge mélangée à de l’eau sacrée du Nil, créant ainsi “le vin d’orge".

C’est au 8ème siècle que le houblon, plante réputée pour ses vertus antiseptiques, fit une apparition dans la fabrication de la bière et y conféra l’amertume qui fait son identité.

Vous ne serez pas étonnant si je vous dis que son nom de bière apparaît à cette époque chez les germains. Le mot de Bier est resté. La fabrication devient alors un art particulièrement subtil. A ce jeu là, les moines se montreront experts. Et certains noms d’abbayes traverseront les siècles.

Et jusqu’au 18ème la bière fit partie de l’alimentation de base dans nombre de sociétés, l’eau n’étant pas forcément très potable et étant souvent porteuse de maladies.

Au milieu du 19ème , Pasteur s’intéresse au phénomène de fermentation qui reste un mystère. Il découvre que le travail est fait par les levures. Et c’est une révolution. À partir de là, la bière gagne en qualité. Elle se conserve, voyage. On la vend en bouteille ce qui permet de la consommer chez soi.

D’un point de vue technologique, la bière est une boisson obtenue par la fermentation d’un mélange d’eau, de malt de céréales et de houblon qui lui confère son amertume. Le malt n’est pas une céréale mais ce qu’on obtient pour qu’une céréale (Orge, Froment… parfois blé ou seigle) produise l’enzyme qui va provoquer la fermentation. Le malteur conduit cette opération essentielle responsable des arômes que l’on trouve dans la bière. Le degré de torréfaction du malt va déterminé la couleur de la bière.





Le coup de fil du jour

Aujourd'hui au bout du fil, Jean Van Roy, brasseur de la Brasserie Cantillon à Anderlecht, en Belgique.





Le Défi Frigo

SOS Luana

Smoothie-cake aux fruits et légumes :



Ingrédients :



300g de farine

120g de sucre

120ml d’huile de tournesol

200gr de pulpe de fruits et légumes (carotte ; pomme ; gingembre ; orange ; laitue) le tout BIO

1 sachet de levure

3 œufs





1. Mettre dans la centrifugeuse les fruits et légumes. Boire le jus et réserver la pulpe et la peau.



2. Dans un bol battre les œufs avec le sucre, obtenir une consistance mousseuse, ajouter l’huile et la pulpe des fruits et légumes. Mélanger bien.



3. Passer au tamis la farine et la levure, puis ajouter à l’appareil.



4. Tapisser de papier sulfurisé un moule à cake, verser la pâte et cuire dans un four à 180° pendant 20/25 min.



5. Démouler, laisser refroidir et saupoudrer de sucre glace.









L'escale de rêve

Jean Sébastien Petitdemange partage avec vous ses souvenirs. Il nous emmène aujourd'hui à Munich et au coeur du célèbre Oktoberfest...



















