L'excédent retraite qui n'arrive jamais

publié le 20/11/2018 à 09:20

Le cas de Josiane

Le 25 juillet 2016, la caisse de retraite de Josiane l’informe par courrier que son compte présente un excédent de 888 euros. Le courrier dit : « vous trouverez sous ce pli un chèque correspondant au remboursement de cette somme ». Or l’enveloppe ne contient aucun chèque ! Elle n’a pourtant pas été ouverte ni déchirée. Elle contacte aussitôt l’organisme, et demande par courrier à ce qu’on lui envoie un nouveau chèque. Malgré ses relances, l’organisme fait traîner le dossier pendant de nombreux mois. Il reçoit finalement en avril 2018 un courrier daté de mai 2017, lui demandant de se désister du chèque perdu. Elle remplit et renvoie immédiatement l’attestation. Sept mois plus tard, Elle n’a toujours aucune nouvelle !