"L'Europe a joué un rôle important" dans le succès d'Airbus, dit son PDG

publié le 29/05/2019 à 11:44

Airbus est l'un des plus beaux symboles que l'Europe peut produire. Le consortium européen a 50 ans ce mercredi 29 mai. Un demi-siècle pendant lequel l'entreprise aéronautique a livré plus de 12.000 avions. Aujourd'hui, un appareil Airbus atterrit ou décolle dans le monde toutes les deux secondes.



Mais est-ce que l'Union européenne a vraiment fait la force de l'entreprise ? "Indéniablement, les quatre pays fondateurs que sont la France, l'Allemagne. La Grande-Bretagne et l'Espagne, ont contribué à avoir une vision commune à la construction de l'entreprise", répond Guillaume Faury, le nouveau président exécutif d'Airbus. "L'Europe a joué un rôle important (...) On ne serait pas aujourd'hui Airbus avec l'envergure et la réussite que l'on connaît sans être une entreprise européenne", abonde-t-il.

Un succès collaboratif de l'Union européenne, doublé d'un succès commercial : "Le carnet de commande est effectivement bien rempli. On a 7.500 avions commerciaux en carnet de commande, ce qui est une situation assez exceptionnelle, historique", précise Guillaume Faury sur RTL.

Pour autant, est-ce que l'avenir d'Airbus rime avec moins de pollution de ses appareils ? "Le transport aérien aujourd'hui, c'est 2,5% des émissions de CO2 mondiales (...) Airbus s'engage très fortement dans la préparation des technologies qui vont permettre d'avoir à l'horizon de la prochaine décennie, les premiers avions décarbonés", assure le patron aéronautique.