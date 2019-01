L'alcool aiderait à mieux parler une langue étrangère, selon une étude

publié le 14/01/2019 à 00:22

Peut-être l'avez-vous déjà remarqué vous-même ? Votre anglais est meilleur lorsque vous avez bu un verre. C'est logique vous dîtes-vous, l'alcool aide à vous désinhiber, et par conséquent à dépasser votre nervosité et vos doutes quand il s'agit de pratiquer une langue étrangère. Toutefois, la consommation d'alcool est aussi connue pour affecter la concentration et la mémoire. Alors qu'en est-il vraiment ?



Un groupe de scientifiques britanniques et néerlandais ont ainsi voulu tirer au clair les effets de l'ivresse sur la pratique d'une langue étrangère, et ont pour cela procéder à une expérience décrite dans la revue scientifique Journal of Psychopharmacology.

Lors de cette étude, cinquante étudiants germanophones de l'université de Maastricht, aux Pays-Bas, ont été répartis en deux groupes, avec comme objectif de tenir une conversation informelle de deux minutes en néerlandais.



Au premier groupe, on a donné de l'eau avant l'entretien. Au second, de l'alcool. Sa quantité variant selon le poids de la personne, et pouvant aller jusqu'à un peu moins d'une pinte de bière (50cl) pour une personne d'environ 70kgs.

Une meilleure prononciation

Face aux "cobayes", deux Néerlandais ignorants qui avait consommé de l'alcool devaient évaluer la prestation linguistique de chaque étudiant germanophone. Et les résultats sont sans appel : ceux qui appartenaient au groupe "alcool" ont mieux réussi le test, particulièrement sur le point de la prononciation. L'évaluation en grammaire, vocabulaire et argumentation reste cependant équivalente entre les deux groupes.



Les auteurs de l'étude soulignent cependant que ces résultats proviennent surtout du fait de la faible quantité d'alcool ingérée. Selon eux, en boire davantage aurait eu l'effet exactement inverse. Conclusion : quand il s'agit de parler une langue étrangère, l'alcool est là aussi à consommer avec modération.