publié le 29/06/2018 à 09:18

Depuis les déboires de Toys'R'us, qui a déposé son bilan, on parle chaque année de jeux de massacre dans le secteur du jouet. Les difficultés de Ludendo, propriétaire de la Grande Récré - l'enseigne, numéro deux en France, est rincée par les difficultés commerciales et financières, avec une dette qui culmine à 150 millions d'euros, le tiers du chiffre d'affaires du groupe -, accréditent un peu plus cette idée.



Et pourtant il y a des candidats à la reprise : les dirigeants actuels et le géant tricolore Fnac-Darty. Ce qui est bon signe. Pourquoi se faire une place dans un secteur si fragile ? Parce qu'il ne s'est jamais vendu autant de jouets en France : 3,5 milliards de chiffre d'affaires l'an dernier.

Le problème n'est pas le jouet. C'est l'organisation du marché : il est éclaté entre boutiques spécialisées, hypermarchés et fauves de l'Internet dont les prix sont plus compétitifs.

Pour la Fnac, en compétition frontale avec Amazon et Cdiscount - qui dispose d'une belle puissance financière (7 milliards de chiffre d'affaires) et qui maîtrise des nouveaux canaux de distribution du commerce 2.0 -, c'est une occasion d'élargir son offre et de toucher les consommateurs de 7 à 77 ans. Elle n’arrive pas en territoire inconnu : dès 2012, elle avait lancé des espaces de ventes réservés aux jeux et jouets, les Fnac Kids.

Par ailleurs, les exigences de nos enfants évoluent : ils passent de plus en plus vite du jouet traditionnel aux jeux digitaux. Et là la Fnac pense avoir de solides arguments. C'est probablement un élément clé de l'intérêt du géant de la distribution.



Ces propositions de reprise vont-elles sauver les magasins et les salariés ? À ce jour, les deux propositions de reprise n'offrent qu'une seule certitude : la marque va survivre. En revanche, il reste des points d'interrogation sur l'ampleur du réseau qui va être conservé.



L'actuel propriétaire, qui se propose de poursuivre l'exploitation en ciblant le seul marché français, veut se concentrer sur 104 boutiques les plus rentables. L'offre de Fnac-Darty serait en volume très proche. Tout cela se négocie encore en coulisse. Décision finale mi-juillet.

-L'état-major de Lafarge est accusé de financement d'une entreprise terroriste. La plongée en enfer se poursuit pour l'ancien numéro un mondial du ciment.



- Il y aura pour la première fois plus de vols low-cost entre la France et les États-Unis que de liaisons traditionnelles. Pendant ce temps-là, Air France - KLM regarde passer les avions.

15/20 à la politique d'insertion des handicapés dans la Fonction publique. Leur présence est désormais proche de la barre obligatoire des 6% de la population employée. Un progrès bienvenu.