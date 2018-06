publié le 26/06/2018 à 10:30

Ce n'est pas encore la ruée, mais le bal des délocalisations (au moins partielles) est définitivement lancé. Les premiers "vroom" viennent, poignée dans le coin, de chez Harley-Davidson. L'emblématique constructeur de belles motos américaines va délocaliser une partie de ses fabrications hors des États-Unis pour contourner taxes européennes qui compensent en partie les nouveaux droits de douane que nous inflige le président américain.



C'est la conséquence directe de l'inculture cinématographique de Donald. S'il avait été suffisamment au cinéma, il aurait découvert deux grandes vérités toute simples. Un : le gag de l'arroseur arrosé est aussi une constante en matière d'échanges commerciaux. Deux : les entreprises américaines prospèrent aussi grâce à l'argent de leurs clients étrangers.

Autant les motos Harley-Davidson sont rutilantes, autant les finances du constructeur beaucoup moins. Une hausse de 6 à 31% des droits d'importation, c'est un choc immédiat sur le carnet de commande, et un coup dur pour le très stratégique réseau des concessionnaires.

L'Europe, second marché de Harley-Davidson

Harley-Davidson ne peut pas se permettre d’augmenter de 2.200 dollars par machine ses prix, déjà très élevés, alors que ses ventes stagnent et que la concurrence des BMW, Triumph et autre Enfield est de plus en plus pesante en Europe. Le Vieux continent, avec 44.000 motos par an, est son deuxième plus gros marché après les États-Unis.





Dans un schéma où il serait suicidaire d'augmenter ses tarifs, les options sont limitées. Harley-Davidson les explorent toutes : réduire la toile en Amérique en fermant une usine à Kansas City et délocaliser les volumes exportés vers des zones de production abritées des sanctions douanières.



Des Harley-Davidson fabriquées en Europe ? Ce n'est pas le plan. Mais les dirigeant du constructeur, qui en ont sous le casque, disposent d'infrastructures industrielles en Inde, en Thaïlande et au Brésil. Ces infrastructures pourront lui permettre d'éviter les surtaxes douanières aux importations du "made in USA" en Europe. Et ainsi de fêter son 115e anniversaire sans trop de larmes. Une manifestation qui aura d'ailleurs lieu à Prague. Loin du Wisconsin, ces terres acquises à Donald Trump. Tout un symbole.