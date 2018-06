Les Français battent des records d'épargne

publié le 27/06/2018 à 08:56

Nous avions collectivement fin 2017 une épargne financière supérieure à deux fois la richesse créée par la France, sixième économie mondiale, en un an. C'est spectaculaire. Et ce qui l'est tout autant selon l'Observatoire de l'épargne de la Banque de France, c'est la croissance de ce pécule : il a augmenté de 250 milliards d'euros en douze mois. Cela correspond à une hausse de 5,2%.



Pour mieux l'analyser, il faut garder en tête que la croissance économique n'a été que de 2,2%, l'inflation de 1,8,% et le pouvoir d'achat global de 1,6%.

Pour leur patrimoine, les Français sont d'une grande sagesse. La règle de base, c'est la sécurité avant le rendement. Donc sans surprise, l'assurance-vie est toujours le premier placement des ménages. Elle capte 40% du patrimoine financier national. Sa rentabilité supérieure à la hausse du coût de la vie et ses atouts fiscaux sur la durée plaisent aux épargnants.

Plus surprenant : 30% de nos placements sont stockés sur nos comptes bancaires. Ce n'est pas très rationnel, car ce patrimoine est grignoté par l'inflation. Mais il est garanti jusqu'à 100.000 euros et immédiatement mobilisable. En revanche, nous restons assez réticents face aux actions et aux obligations, qui ne collectent que 24% de notre épargne financière.