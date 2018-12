publié le 19/12/2018 à 08:51

C’est ce que nous apprend une étude du cabinet IHS Markit. Avec une croissance de 4,9% en 2018, pour atteindre 1.780 milliards de dollars, c’est-à-dire plus de +1.500 milliards d’euros, le budget de défense des états du monde a enregistré sa plus forte hausse en dix ans.



La France, qui a accru ses propres dépenses, s’est fait prendre la cinquième place mondiale par l’Arabie Saoudite, à la faveur de l’augmentation du prix du pétrole. Les chiffres de 2018 dépassent le record de l’après-guerre froide. Il y a maintenant, au sein de l’Otan, neuf pays membres qui atteignent ou dépassent 2% de leur PIB investis dans l’armée, alors qu’ils n’étaient que 4 en il y a quatre ans.

On explique cette hausse mondiale par le regain de tensions internationales, par les poussées nationalistes, qu’on observe sur tous les continents et par le retour des frontières, dont le nombre de kilomètres a raugmenté.Le redémarrage des dépenses militaires est un signe de plus que nous entrons dans une période où l’intervention des états dans l’économie sera plus forte.

Ce redémarrage est bon pour les industriels français du secteur. La France est le quatrième vendeur d’armes au monde, loin derrière les États-Unis, la Russie et le Royaume-Uni, selon les chiffres du Sipri, qui ne compte pas la Chine. Nous avons six sociétés dans le top 100 mondial. Et la quasi totalité de ces entreprises a l’état comme actionnaire.