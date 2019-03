GPS : un bug généralisé pourrait semer la pagaille le 6 avril

publié le 23/03/2019 à 08:25

Allons-nous vivre un 6 avril noir ? Souvenez-vous de la grande panique à l'approche de l'an 2000. On pensait que tous les ordinateurs allaient bugguer. Et bien même peur avec les GPS. Tout cela à cause d'un problème de mise à jour.



Vous ne le savez peut-être pas, mais pour fonctionner correctement, le système de navigation américain, le fameux GPS a besoin de connaître précisément la date et l'heure. Le problème c'est que le compteur de semaines doit effectuer une mise à jour toutes les 1.024 semaines. La dernière mise à jour c'était donc en août 1999. À l'époque, pas de soucis car il y avait peu d'appareils en circulation.

Les GPS susceptibles de bugguer sont ceux issus d'avant 2010. En effet, les GPS d’ancienne génération utilisent un système de codage issu de l’armée américaine, qui nécessite cette mise a jour. Dans ce cas, le système ne va pas vous envoyer à l'autre bout de la terre, mais en revanche il risque d'indiquer une heure erronée d'arrivée. Pour les GPS conçus après 2010, pas de panique, ils utilisent un autre système de codage qui, lui, ne nécessite une mise à jour que toutes les 8.192 semaines, soit près...de 157 ans ! De quoi voir venir.

Les GPS de dernière génération pas concernés

Alors si vous possédez un GPS de dernière génération de trois à cinq ans, pas de soucis la plupart intègrent un correctif automatique. TomTom, par exemple, affirme que les utilisateurs qui mettent régulièrement à jour leur appareil n’ont aucune raison de s’inquiéter, sauf ceux qui évidemment possèdent un GPS vieux de plus de 10 ans. Coté système embarqué dans les voiture, les constructeurs, pour la plupart, proposent une page spéciale. Il suffit de renseigner le numéro de série de votre appareil et il vous sera indiqué si une mise à jour est nécessaire.



Enfin, les applications GPS sur votre smartphone type Waze, Google Maps ne seront théoriquement pas concernées par le bug.