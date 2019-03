publié le 03/03/2019 à 07:30

On l'appelle "le bug du 6 avril". Le magazine 60 millions de consommateurs a alerté récemment sur le risque de dysfonctionnements que pourraient connaître certains GPS dans un peu plus d'un mois. En cause, la réinitialisation à cette date du WNRO (Week Number Rollover), un compteur utilisé par les systèmes de localisation pour proposer des fonctions liées à l'horloge, comme le calcul du temps d'arrivée.



Ce compteur calcule les numéros de semaines incrémentées depuis la date de lancement des GPS en utilisant une variable de 10 bits. Il ne peut pas aller au-delà du nombre de 1024, sa variable maximale, le système doit repartir de zéro. Une fois atteinte, il doit repartir de zéro. C'est ce qui arrivera ce 6 avril 2019.

Cette opération pourrait provoquer un décalage de l'heure affichée sur les GPS et ainsi rendre erronée l'heure d'arrivée des futurs itinéraires. Tous les modèles ne seront pas concernés. Les plus récents utilisent de nouveaux formats qui ne seront pas réinitialisés avant des dizaines d'années. Les autres doivent effectuer les mises à jour proposées par le système pour afficher la bonne date. Il s'agit pour l'essentiel des appareils vendus avant 2010.