publié le 27/07/2020 à 12:10

C'est une Française qui est mise à l'honneur ce lundi par Google. La compagnie américaine rend hommage à Jeanne Barret, la première femme à avoir fait le tour du monde, à l'occasion de son 280e anniversaire. Cette exploratrice botaniste, née en 1740 et morte en 1807, avait dû se déguiser en homme pour mener son expédition autour du globe.

Jeanne Barret embarque en 1766 sur le navire L'Étoile avec l'expédition de Louis-Antoine de Bougainville : le premier tour du monde organisé par la Marine royale. Elle y est embauchée comme assistante du naturaliste Philibert Commerson pour son expertise en botanique. Comme les femmes sont interdites à bord des navires du roi, Jeanne Barret doit se travestir : elle se coupe les cheveux, porte des vêtements d'homme, et se fait appeler Jean Barret.

Le Doodle de Google (une modification du logo de manière temporaire) explique que Barret et Commerson ont collecté plus de 6.000 spécimens de plantes pendant leur voyage. Jeanne Barret serait également à l'origine de la découverte du bougainvillier au Brésil.

Une plante à son nom

Le genre de Jeanne Barret aurait été découvert à Tahiti, lors d'une escale en 1768. Après cet épisode, elle et Philibert Commerson seraient partis sur l'île Maurice en 1769, avant de retrouver la France en 1775. Les exploits de Jeanne Barret ont été reconnus en 2012 par des botanistes, qui ont renommé une plante après elle, la Solanum baretiae.

Le Doodle a été dessiné par l'américaine Sophie Diao, qui l'a représentée sur un bateau, regardant au large, et entourée de branches de bougainvillier. "L'Histoire regorge d'histoires uniques d'aventuriers comme Jeanne Barret, et parfois la vérité est plus surprenante que la fiction", témoigne la dessinatrice sur la page Google dédiée.