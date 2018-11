Essence, diesel... Quel type de véhicule choisir en fonction de son usage

publié le 18/11/2018 à 22:28

Est-il encore pertinent aujourd'hui d'acheter un diesel ? Hausse des taxes, pollution, interdiction dans les centres-villes, valeur de revente. Les Français s'interrogent alors qu'on les a poussés pendant des années à rouler au gas-oil. On va voir dans quel cas précis il faut aller vers l'essence.



Règle numéro un avant de vous précipiter : se poser la bonne question. Quel est mon usage au quotidien ? Est-ce que je roule beaucoup ? Est-ce que je fais de longs trajets ? Est-ce que je fais essentiellement des parcours en ville ? Car à chaque usage, il y a une réponse différente.

Si vous roulez moins de 15.000 kilomètres par an, oubliez le diesel, car à l'achat il y a un surcoût d'environ 2.000/2.500 euros pour payer notamment les filtres à particules, sans compter la perte à la revente. Si on prend l'exemple d'une Peugeot 308, il faut rouler au moins 5 ans, soit 75.000 kilomètres, si on veut rentrer dans ses frais. En terme de rentabilité, vous avez tout intérêt à passer à l'essence.

Que choisir si je suis un gros rouleur ?

Si au contraire je suis un gros rouleur ? Sur notre antenne Édouard Philippe a parlé des gros rouleurs qui font 60/70 kilomètres par jours. On est donc à plus de 20.0000 km par an. Dans ce cas oui, le diesel est intouchable. Même si le gas-oil s'aligne voire dépasse maintenant le prix du sans plomb.



Dans la mesure où vous consommez 20% de moins, cela reste avantageux surtout avec des grosses cylindrées. Et surtout attention aux SUV. Très à la mode, ils consomment toutefois plus, et sont souvent bien plus économique en version diesel.

Le diesel intéressant sur un petit véhicule ?

Àl'inverse si je dois acheter une petite voiture, le diesel est-il intéressant ? Non. Pas du tout, surtout si vous faites de petits trajets. À la fois parce que votre moteur n'a pas le temps de vraiment chauffer, donc pas performant. Sans oublier l'interdiction des centres-villes aux diesels.



D'ailleurs les constructeurs enlèvent peu à peu de leur catalogue, les motorisations diesels sur leur citadine. De la Twingo à la Peugeot C1 en passant par l'Opel Corsa et les Toyota, c'est terminé. Et la voiture la plus vendue en France, la Clio, va certainement aussi mettre un coup d'arrêt à cette motorisation.