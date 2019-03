Semaine du compostage : 800 événements partout en France

publié le 29/03/2019 à 05:04

Cela peut faire rire, on ne voit pas trop à quoi cela sert et puis en ville c'est compliqué de mettre ses épluchures dans un bac spécial... Mais pourtant il y a 1 français 2 qui affirme faire du compost.



Un peu partout en France il y a de plus en plus d'initiatives individuelles ou des groupes de voisins qui s'organisent. Alors, le compost ça ne s'improvise pas, cela peut rapidement ressembler à un tas de fumier qui sent mauvais. Donc l'intérêt des 800 animations lors de la semaine du compostage (la carte de France est sur rtl.fr) c'est justement de donner des conseils pour faire un bon compost.

Il faut surtout équilibrer les apports entre matières sèches : des feuilles, des déchets du jardin, les restes de repas, les épluchures... Dans les immeubles qui le mettent en place, cela crée souvent du lien social. Il y a même des composteurs avec liste d'attente dans certains quartiers. Ces déchets organiques, c'est 30% de nos poubelles, qu'il faut transporter par camion dans des incinérateurs ou des décharges. En le recyclant sur place, l'impact sur l'environnement est bien plus faible. Et il va falloir s'y faire, car la loi va nous obliger à ne plus jeter un gramme de déchet organique d'ici à 2024.

