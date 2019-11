publié le 08/11/2019 à 21:47

"Créer l'inattendu", c'est le souhait qu'a eu Virgil Abloh en travaillant avec Ikea. La collaboration entre le géant suédois du meuble et le designer avait été annoncée en juin 2017 et est sortie ce vendredi 8 novembre, non sans heurts.

En effet, dans plusieurs magasins Ikea du monde, des vidéos témoignent de scènes de liesses, de cohues et même de bagarres. Baptisée "Markerard", la collection propose à la vente 14 produits. De la boîte à outil à la Joconde rétro-éclairée en passant par un tapis ticket de caisse, les pris s'élèvent de 8,99 euros à 269 euros.

"L'idée est de célébrer ces objets anonymes dont nous nous servons tous les jours sans y penser. En garnissant d'un cale-porte le pied d'une chaise ordinaire, on créé l'inattendu, une rupture dans la routine", explique Virgil Abloh sur le site de la marque suédoise.

Ouverture d'un magasin Ikea en Allemagne pour la collection avec Virgil Abloh 🚧



(via kushblogger) pic.twitter.com/7twrbJ9RIf — SEVA (@seva_bzh) November 7, 2019

Il débute sa carrière en 2011

Le créateur, âgé de 39 ans, a débuté sa carrière en 2011 aux côtés de Jay Z et Kanye West en étant directeur artistique de leur album en commun Watch the Throne. Diplômé d'architecture, il est à la tête d'Off White, un label de mode streetwear fondé il y a 6 ans qui fonctionne très bien surtout chez les millenials. Fort de son succès, il est depuis 2017 à la tête des collections hommes de la marque de luxe.



"Virgil rend le design moderne encore plus contemporain. En interprétant l'histoire et la tradition comme lui seul sait le faire, il créé des oeuvres parfaitement représentatives de notre époque", dit Henrik Most, responsable créatif d'Ikea.

Pour cette collection, la marque suédoise avait pourtant décidé de procéder par tirage au sort pour éviter les scènes de liesse.