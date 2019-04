publié le 03/04/2019 à 11:16

Des serviettes hygiéniques 100 % naturelles, faites de coton bio. Même l'emballage est biodégradable, fabriqué à partir d'amidon de maïs. Voilà la promesse de Fava, une nouvelle marque de produits d'hygiène féminine.



"Les fabricants n'ont pas l'obligation de donner la composition des protections, intimes, parce que nous faisons partie de l'industrie du papier, et pas de la cosmétique. Ce serait bien pourtant que ce soit plus encadré. Il s'agit de produits qui touchent la partie la plus intime de notre corps", expliquent Evelyn Gil-Passet et Jeanne Séguéla-Bouchet à Christophe Pacaud et Jean-Baptiste Giraud d'EconomieMatin.fr.

"Quand on sait que 52 % de la population mondiale est concernée, qu'une serviette hygiénique met 500 ans à se dégrader, qu'elles contiennent, pour certaines, des traces de glyphosate, il était urgent d'agir".

Une serviette hygiénique classique met 500 ans à se dégrader

La démarche des deux entrepreneuses n'est pas seulement écologique, mais aussi solidaire : "Nous avons pris un engagement : pour chaque abonnement, nous offrons un kit de serviettes hygiéniques à une femme sans abri".



