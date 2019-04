La MAIF, assureur champion de la relation client

publié le 02/04/2019 à 20:19

La MAIF fête cette année ses 85 ans. Cet assureur pas comme les autres, historiquement réservé aux enseignants, depuis ouvert à tous, compte 3 millions de clients en France. Des clients qui ont placé pour la 15e fois consécutive la MAIF sur le podium du prix de la relation client, dans la catégorie "assurance".



"Notre activité, c'est l'assurance, mais notre métier, c'est la relation. Nous aidons nos clients à réaliser un arbitrage intelligent entre la qualité des garanties, et le prix que l'on met en face; C'est une relation qui s'inscrit dans le long terme, et un assuré satisfait, c'est un assuré fidèle, mais aussi un assuré engagé, militant de la MAIF", affirme Dominique Mahé au micro de Christophe Pacaud et Jean-Baptiste Giraud d'EconomieMatin.fr.

"Ce qui fait partie aussi de notre engagement sociétal, nous portons la possibilité, quand c'est possible de réutiliser des pièces d'occasion pour la réparation automobile. C'est tout bénéfice pour l'assuré, mais aussi pour l'assureur, et l'on s'y retrouve dans les cotisations".

