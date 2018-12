World Clean Up day : opération de nettoyage dans toute la France

publié le 15/09/2018 à 09:20

Pendant tout le week-end, une opération citoyenne de nettoyage, le "World clean up day", se tient dans 150 pays dont la France où plus de 1.100 opérations sont prévues.



Cette "journée mondiale du nettoyage" est organisée pour la première fois sur le modèle d'un mouvement lancé il y a dix ans en Estonie et qui a essaimé depuis dans d'autres pays. En 2008, l'événement avait réuni 4% des Estoniens, qui avaient ramassé 10.000 tonnes de déchets, selon l'association World clean up day France.

Les opérations de nettoyage, lancées à l'initiative d'écoles, d'entreprises, de collectivités ou de simples particuliers, sont répertoriées sur le site worldcleanupday.fr. Il peut s'agir du nettoyage de grosses décharges ou "de randonnées où les gens vont ramasser les déchets", a expliqué à l'AFP Yaël Derhy, coordinatrice générale pour l'association française.

Environ 100.000 participants attendus

Vendredi, le premier jour de l'opération, la secrétaire d'État à la Transition écologique Brune Poirson s'est rendue à La Défense, près de Paris, pour une opération de ramassage de mégots.

En Direct - @brunepoirson Secrétaire d'État auprès du ministre du @Min_Ecologie à Paris La Défense pour le #worldcleanupday. pic.twitter.com/uatfZkv4gV — Paris La Défense (@ParisLaDefense) 14 septembre 2018

L'association estime à environ 100.000 le nombre de participants potentiels, l'objectif étant que 5% de la population des pays concernés se mobilise, selon Yaël Derhy. En France, la démission de Nicolas Hulot du poste de ministre de la Transition écologique et l'organisation d'une marche pour le climat ont contribué à donner une impulsion supplémentaire au mouvement, selon l'association.



Pour participer, la carte des actions est disponible en ligne, ensuite il suffit de contacter l'organisateur par mail ou téléphone selon les informations précisées, de suivre les directives et enfin de nettoyer tous ensemble.



"L'objectif n'est pas de recommencer tous les ans, mais de générer une prise de conscience par l'action", poursuit-elle. "Une fois qu'on a ramassé des déchets, on ne les regarde plus de la même manière", estime-t-elle. Un forum sera organisé le 19 novembre pour faire un bilan de cette action.