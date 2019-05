VIDÉO - Marie Kondo : son art du rangement compte des millions d'adeptes

publié le 31/05/2019 à 15:28

La Japonaise Marie Kondo est devenue, en quelques années, la femme la plus ordonnée du monde. Chez elle, tout est rangé, carré, jusqu'à sa coupe de cheveux ! Derrière ce petit bout de femme d'un mètre 40 se cache en effet la star du rangement.



Ranger et surtout plier ont fait de cette mère de famille de 34 ans une icône. "J'ai eu l'impression d'entendre des voix étranges...Et à ce moment-là, j'ai entendu cette phrase : 'Regarde mieux les choses autour de toi'. C'est là que j'ai compris que l'importance n'est pas de jeter, mais de choisir ce qu'on va garder", explique-t-elle.

Sa méthode, baptisée KonMari, a fait des millions d'adeptes dans le monde. Aujourd'hui, Marie Kondo a 3 millions d'abonnés sur Instagram et son livre, "la magie du rangement", s'est vendu à plus de 8 millions d'exemplaires dans 40 pays et en 35 langues. Aujourd'hui, la méthode KonMari est brevetée et, partout dans le monde, des consultants certifiés viennent mettre de l'ordre dans les placards et dans la vie de milliers de personnes.

9 coachs certifiés en France

Eliette Barrier est l'une des 9 coachs certifiées en France et sa méthode est radicale quand elle débarque chez un client. "On va tout sortir sur le lit, ça va faire une grosse pile, vous allez peut-être avoir peur, mais je suis là. On garde ce qui nous apporte de la joie, et on remercie avec gratitude ce qu'on ne garde pas", explique-t-elle.





Parler à ses vêtements, une idée pas si saugrenue que ça. Venue du pays du Soleil Levant, cette méthode est inspirée du shintoïsme, une croyance japonaise selon laquelle chaque parcelle de vie serait sacrée.



Mais apprendre à ranger, cela a un coût. Prix d'un placard rangé et de la joie retrouvée pour le client: 280 euros la demi-journée ! Livres, vidéos, tutoriels, cours, conférences et même une série sur Netflix... Un business qui fonctionne. Marie Kondo a été classée en 2015 parmi les 100 personnes les plus influentes du monde par le magazine Time.