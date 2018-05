publié le 18/05/2018 à 14:51

Le contrôle technique fait sa mue. À partir de dimanche 20 mai, la France va mettre en application une directive européenne de 2014 visant à durcir les règles actuellement en vigueur. Objectif affiché : améliorer la sécurité routière et notamment réduire le nombre de décès sur la route, en faisant disparaître les véhicules trop dangereux pour circuler.



Dans la pratique, cette nouveauté devrait entraîner plus de réparations pour les automobilistes. Jusqu'à aujourd'hui, 200 défauts détectés par le contrôleur impliquaient une réparation et une contre-visite. Ce nombre grimpe désormais à plus de 450.

Lors du nouveau contrôle technique, le contrôleur devra tester neufs fonctions : identification du véhicule, freinage, direction, visibilité, éclairage, liaison au sol, châssis, matériel divers (airbags, ceinture...) et nuisances. Pour chacune de ces fonctions, trois niveaux de défaillances peuvent être relevés : défaillance mineure (sans obligation de contre-visite, mais mentionnée sur le procès-verbal de la visite), majeure et critique.

1. Dans quel cas devrai-je faire réparer ma voiture ?

Si aucune défaillance majeure ou critique n'est constatée, le résultat est favorable. Le contrôleur appose une vignette sur le pare-brise. Celle-ci est valable deux ans.



Si une défaillance majeure est détectée, mais aucune défaillance critique, le conducteur peut reprendre sa voiture et rouler normalement. Il devra cependant effectuer la réparation et procéder à une contre-visite dans un délai de deux mois.



Enfin, si une défaillance critique est détectée, le conducteur doit déposer sa voiture dans un garage pour procéder à une réparation le jour-même. Le contrôleur appose une vignette valable pour la journée uniquement. Parmi les défaillances critiques, on peut notamment citer le non-fonctionnement des feux de stop, une fuite trop importante des liquides ou un pneu trop usé.



2. Vais-je devoir payer plus cher le contrôle ?

Lorsque votre véhicule passera au contrôle technique, le contrôleur testera 133 points de contrôle au lieu de 124 auparavant. Or, qui dit plus de points à vérifier dit aussi... plus de temps de travail pour les contrôleurs. Les prix pourraient donc augmenter de 15% à 20% après le 20 mai.



Pour rappel, le prix moyen d'un contrôle technique s'élevait à 68 euros en moyenne avant la réforme. La contre-visite coûtait aux alentours de 12 euros mais pouvait être offerte si les contrôles à effectuer étaient rapides.



3. À quelle sanction dois-je m'attendre si je n'effectue pas le contrôle technique ?

Rouler ave;c un véhicule qui n'a pas passé le contrôle technique ou la contre-visite est considéré comme une infraction au code de la route. Elle n'engendre pas de perte de points, mais elle est passible d'une amende forfaitaire de 135 euros. En outre, votre voiture peut dans certains cas être immobilisée jusqu'à ce que le contrôle technique soit effectué.