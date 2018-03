Contrôle technique : un tour de vis opéré dès le 20 mai

publié le 22/03/2018 à 23:18

Le 20 mai prochain, le contrôle technique sera plus sévère et plus cher. Aussi, beaucoup d'automobilistes anticipent leur rendez-vous, car les carnets de rendez-vous se remplissent. Le groupe Securitest, qui gère plus de 1.000 centres en France, constate déjà une fréquentation en hausse de 15 à 20%. Les Français se pressent également dans les centres, car il craignent les contre-visite.



En effet, passé le délai du 20 mai, il faudra impérativement effectuer un nouveau contrôle technique complet aux nouvelles normes. Et cela risque de faire mal, puisque les experts estiment qu'environ deux tiers des contrôles conduiront à une contre-visite contre a peine un tier aujourd’hui.

Le changement s'annonce brutal. Les anomalies de votre voiture vont être classées en trois catégories. Les mineures, les majeures - comme un frein a main pas en bon état - et les défaillances dites critiques, c'est-à-dire potentiellement dangereuses, comme des freins usés. Dans ce cas, vous disposerez toujours de deux mois pour effectuer les réparations, mais vous ne pourrez roulez que 24 heures avec votre voiture. Plus long, ce contrôle technique coûtera donc plus cher, avec une augmentation de 10 à 15%.