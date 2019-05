publié le 12/05/2019 à 09:31

Leur invention, titrée au concours Lépine cette année, va très vraisemblablement changer la vie de nombreux vacanciers cet été. Le Toulousain Xavier Aubry et le Perpignanais Cyrille Jourdain, co-inventeurs de Leaf for life, ont mis au point un nouveau parasol révolutionnaire. De petite taille et entrant dans un sac de plage, ce parasol connecté en forme de feuille est facilement transportable, peut s'utiliser partout mais aussi et surtout, il résiste aux vents les plus forts.



Nombreux seront ceux à voir la fin de leurs problèmes estivaux et de parasols renversés à même le sol. Contactés par rtl.fr, ces deux associés expliquent leur prouesse technique par le fait que "la toile se place systématiquement dans le sens du vent grâce à une rotule pivotant à 360 degrés. Cela lui permet donc de résister aux bourrasques les plus fortes, même à 90 km/h, sans s'envoler"

Ses utilisateurs sont également protégés des dangers du soleil. Les co-inventeurs affirment que la toile "peut bloquer jusqu'à 99% des rayons UV" et soulignent qu'elle "affiche la meilleure protection sur le marché après des tests auprès de laboratoires. Des pharmacies indépendantes veulent proposer nos parasols à la revente en raison de leur protection aux UV".

Un marché qui se développe dans le monde entier

Cette aventure de Leaf for life est née il y a trois ans, en 2015. En gardant chacun de leur côté leur activité professionnelle à Toulouse et Perpignan, ils ont mené parallèlement leur projet commun : "Nous sommes amis de longue date, nous nous connaissons depuis 25 ans. On réfléchissait à faire quelque chose ensemble et sur une plage dans le Sud de la France, l'idée du parasol nous est venu naturellement. C'est un produit qui n'avait pas bougé depuis 100 ans et où il y avait tant à faire".



Trois ans plus tard et après avoir sillonné le monde entier, Xavier Aubry et Cyrille Jourdain ont développé un véritable marché à l'international. Si l'Amérique du Nord (États-Unis et Canada) est leur plus gros pourvoyeur, des contrats de distribution ont également été signé au Japon, en Australie, en Afrique du Sud, au Maroc et aux Caraïbes.En 2019, plus de 10.000 pièces de ce parasol inédit ont été distribuées aux quatre coins de la planète.



Si leur victoire au concours Lépine représente pour eux "une immense fierté d'obtenir cette reconnaissance de haut-niveau", elle leur a également permis d'obtenir une "surmédiatisation qui a considérablement augmenté notre notoriété". À titre indicatif, la journée du mercredi 8 mai, soit le jour de leur victoire au concours Lépine, a constitué un record de leurs ventes. "On est passé dans une autre dimension grâce à cette victoire" ajoutent-ils. Le projet du parasol qui ne s’envole plus est donc plus que jamais prêt à décoller.