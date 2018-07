Comtesse du Barry, une marque qui se réinvente

publié le 10/07/2018 à 01:05

Si elle a 110 ans, la Comtesse du Barry n'a pourtant jamais existé. Plus précisément, "monsieur et madame Dubarry, dans le Gers, ont décidé de créer la marque en 1908, et ils ont trouvé amusant d'utiliser le vocable de 'Comtesse du Barry', puisque la vraie comtesse était fille de charcutier" selon Jérôme Fourest. Le réseau d'épiceries fines de la marque compte aujourd'hui une cinquantaine de boutiques en France, pour un chiffre d'affaires de 22 millions d'euros. La marque est également présente à l'international, dans 35 pays, avec près de 200 points de vente.



"Aujourd'hui, le foie gras représente environ 40% de nos ventes [...] Les ventes se font surtout en fin d'année, 80% du marché du foie gras est vendu en décembre, mais les terrines se vendent aussi très bien en dehors de cette période", ajoute-t-il. Jérôme Fourest explique également que la clientèle de pays proches comme l'Italie ou l'Espagne n'est pas surprise par le fait de voir une épicerie fine française et est prête à acheter de nombreux produits. En revanche, en Asie par exemple, la marque met l'accent sur certains produits comme les terrines, qui voyagent bien et qui ont l'avantage de flatter le palais plutôt salé des Asiatiques.

Les millions de canards abattus en raison de la grippe aviaire dans le sud-ouest de la France ont touché de plein fouet le marché des produits provenant de l'animal, en particulier le foie gras. "Depuis deux ans la profession a souffert [...] Cet événement a permis à la profession de se réinventer, de mettre en place énormément de mesures de biosécurité supplémentaires par rapport à ce qu'on faisait déjà auparavant, et le marché s'est régulé", estime Jérôme Fourest.