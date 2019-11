publié le 31/10/2019 à 07:00

L’année dernière, plus de 241.000 personnes se sont inscrites sur le site tabac-info-service.fr, qui rappelle qu’«un mois sans fumer, c’est 5 fois plus de chances d’arrêter définitivement ». Et en participant au #MoisSansTabac, qui commencent dès demain, les fumeurs triplent leurs chances de pouvoir stopper définitivement la cigarette, contrairement à une tentative individuelle et sans accompagnement.

Comment bien vivre l’arrêt du tabac ? De quelle façon mettre toutes les chances de son côté pour tenir bon ? Quelles sont les erreurs à éviter pour réussir ce beau défi ?

Invité.e.s

- Anne Borgne, médecin addictologue au Centre Victor Segalen (Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie) et présidente du RESPADD (Réseau des établissements de santé pour la prévention des addictions).

- Mathieu Ducrez, comédien, auteur, réalisateur et humoriste. Retrouvez son spectacle Confession d’un fumeur au théâtre Montmartre Galabru, tous les vendredis et samedis à 19h45

