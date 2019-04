et Léa Stassinet

publié le 26/04/2019 à 12:00

La France (y compris les départements d'outre-mer hors Mayotte) compte 3.391.900 chômeurs de catégorie A (comprenant les personnes inscrites à Pôle emploi et en recherche active). En métropole, le chômage de catégorie A a baissé de 0,7% lors du premier trimestre de l'année 2019.



Cela représente 24.200 demandeurs d'emploi en moins comparé au dernier trimestre de l'année 2018. Sur un an, la baisse est encore plus importante : -1.5% de moins par rapport au même trimestre l'an dernier.

En France métropolitaine, au premier trimestre 2019, le nombre moyen de demandeurs d'emploi en catégorie A diminue de 1% pour les hommes et de 0.4% pour les femmes. Il est en revanche stable pour les moins de 25 ans, mais recule également pour ceux âgés de 25 à 49 ans (-1%) et pour les demandeurs d'emploi âgés de 50 ans ou plus (-0,4%).

On observe néanmoins des disparités selon les régions. Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A diminue en effet dans douze régions de France métropolitaine mais augmente en Occitanie (entre -1,6% dans les Hauts-de-France et +0,1% pour l'Occitanie). Dans les départements-régions d'outre-mer hors Mayotte, la baisse se situe à 0,3% (entre -1,5% en Martinique jusqu'à +1,6% en Guyane).