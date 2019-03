Contrôle des chômeurs : à Nancy, on conseille avant de sanctionner

publié le 04/03/2019 à 10:47

Le contrôle des demandeurs d'emploi et parfois leurs sanctions sont une des pistes souvent évoquées pour faire baisser les chiffres du chômage. Une méthode polémique.



Alors que les partenaires sociaux n'ont pas réussi à s'entendre sur la future réforme de l'assurance chômage, RTL a décidé de faire la lumière sur ce qu'est vraiment un centre de contrôle de la recherche d'emploi. Nous nous sommes rendus à Nancy, dans l’une des unités de la région Grand-Est qui nous a exceptionnellement ouvert ses portes.

Dans ces locaux, pas de gros logo Pôle Emploi, pas de file d’attente de chômeurs, c’est un centre à part. Que des bureaux et une équipe de 14 contrôleurs, plus précisément 14 contrôleuses, car l’unité est entièrement féminine. Elles sont par bureaux de 3-4 personnes. "Il n'y a pas de bureaux individuels. On reste pas seules pour statuer sur un dossier", explique Aziza Aïfi, la responsable d’équipe.

Conseiller, avant de sanctionner

Tous les jours, les contrôleuses se parlent, font des points d’étape, comparent leurs dossiers, pour savoir dans quels cas conseiller et dans quels cas sévir. Car conseiller, c’est aussi le rôle des agents de contrôle. C’est même ce qu’elles font le plus.



Tous les jours, elles appellent des demandeurs d’emplois, et bien souvent, leur quotidien, c’est de trouver des solutions par téléphone. "Notre rôle c'est de les rassurer", dit l'une des contrôleuses. Sur 100 personnes contrôlées, seules 14 sont sanctionnées. Avec à chaque fois l’aval de la responsable d’équipe, Aziza Aïfi.

Comment se déroule le contrôle ?

Tous les jours, chaque agent reçoit à peu près 4 à 5 nouveaux dossiers. Ce sont des demandeurs d’emploi. Ils sont soit tirés au sort, contrôlés au hasard. Soit choisis suite à ce qu’on appelle une recherche ciblée, on va chercher par exemple à contrôler toutes les personnes au chômage depuis 1 an. Et puis il y a ceux qui font l’objet d’un signalement parce que manifestement, ils mettent vraiment de la mauvaise volonté à trouver du travail.



La démarche est souvent la même. En cas de contrôle vous recevez un questionnaire de plusieurs pages à remplir, un tableau où vous devez noter toutes vos candidatures à un travail, et vous devez justifier, pourquoi vous êtes toujours au chômage. En tout, le contrôle dure en moyenne 1 mois et demi.