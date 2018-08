publié le 03/08/2018 à 14:20

Dans les magasins d'électroménager, les ventes de climatiseurs sont en nette hausse. Les acheteurs viennent s'offrir un peu de fraîcheur. Depuis une demi-heure, le salon de Sylvie a perdu 10 degrés. Elle et son mari vont enfin pouvoir respirer grâce à leur climatiseur flambant neuf. Depuis quelques semaines, la chaleur était devenue suffocante.



"Depuis le matin, 8 heures, jusqu'à midi, midi et demi, j'ai le soleil qui tape, ça devient insupportable j'arrive vite à avoir 30 degrés, comme si on était dans un four. On est obligés de vivre avec les velux ouverts toute la nuit" explique cette quinquagénaire.

Rafraîchir l'air de leur maison était loin d'être un luxe pour ce couple. "Mon mari a été hospitalisé, il sort demain, c'est bien qu'il continue avec la climatisation à la maison, qu'il ait une pièce où il puisse se ressourcer quand même". Des appels de détresse comme celui de Sylvie, l'installateur de Galaxie Clim, Ludovic ne cesse d'en recevoir depuis le début de l'été.

"Forcément les gens appellent de plus de plus et dès qu'il y a des fortes chaleurs on nous demande d'agir en urgence. Le pourcentage d'appels en plus est de 50% et puis les ventes suivent aussi en fonction de ces appels donc c'est 50% de ventes plus". Un confort qui a tout de même un coût, entre 2.500 et 4.000 euros le climatiseur.