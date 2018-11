publié le 21/11/2018 à 13:14

Dès le 1er janvier prochain, il vous sera possible d'acquérir des bitcoins. Dans des bureaux de tabac. Selon une information révélée par Europe 1, la Confédération nationale des buralistes va autoriser la vente de cette monnaie numérique dans 3.000 à 4.000 bureaux de tabac (sur 24.500 au total en France).



Cette devise sera disponible sous forme de "tickets prépayés" d'un montant de 50, 100 et 250 euros. Pour se les procurer, il faudra passer par les terminaux de paiement de la société Bimedia dont sont équipés certains bureaux de tabac. L'entreprise a elle-même signé un partenariat avec KeplerK, une plateforme de vente de cryptomonnaies. Pour s'y inscrire, il faut avoir au moins 18 ans, et fournir notamment un justificatif d'identité et de domicile. De son côté, l'entreprise indique qu'elle prélève une commission de 7% sur le montant de chaque achat.

Selon Sylvain Heubert, directeur général de la confédération nationale des buralistes contacté par BFM Tech, on pourra acheter des bitcoins mais aussi des ethers, une autre monnaie numérique. En revanche, contrairement à ce qu'a initialement annoncé Europe 1, aucun accord n'a été passé entre la Banque de France et la Confédération nationale des buralistes. "Aucune convention n'a été signée afin de permettre la vente de bitcoin dans les bureaux de tabac", a assuré la Banque de France dans un communiqué.



¿[Communiqué] La Banque de France dément formellement les informations erronées diffusées aujourd’hui sur le bitcoin, sans vérification préalable, par certaines stations de radio. https://t.co/bSFOUJRzAk pic.twitter.com/vUIgQVgelT — Banque de France (@banquedefrance) 21 novembre 2018

Des actifs hautement spéculatifs

Dans les faits, certains bureaux de tabac commercialisent déjà ces cryptomonnaies en proposant déjà de passer par la plateforme KeplerK. Mais selon Sylvain Heubert, ces initiatives isolées vont prendre dès janvier prochain un tour "un peu plus industrialisé".



Pour se procurer ces monnaies au cours très fluctuant, les acheteurs passent en général par des plateformes en ligne, mais celles-ci restent cependant difficile d'accès pour les moins aguerris.



Il est également possible d'en acheter à un guichet physique, par exemple à La Maison du Bitcoin, à Paris, où l'on peut se faire conseiller. Mais dans les bureaux de tabac, les néo-investisseurs ne bénéficieront d'aucune mise en garde ou de recommandations personnalisées.