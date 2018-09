Bisbille pour un loyer

publié le 05/09/2018 à 09:20



Le cas de Geneviève

Fin décembre 2017, Geneviève achète un appartement occupé par une locataire. En janvier 2018, cette locataire règle par erreur le loyer à l’agence immobilière qui gérait le bien pour le compte de l’ancienne propriétaire. Geneviève réclame immédiatement à l’agence qu’elle lui reverse les 428 euros touchés par erreur. Mais cela n’a jamais été fait à cause d’un litige entre l’ancienne propriétaire et l’agence. Les deux se renvoient la balle : l’agence dit qu’elle a reversé l’argent à l’ancienne propriétaire et que c’est à elle de rembourser. Pour l’ancienne propriétaire, c’est l’agence qui garde les sous. La situation est complètement bloquée.





